Трех лошадей достали из-под завалов конного клуба в Бердске

Новосибирск, 19 января. Трех лошадей удалось извлечь спасателям из-под завалов рухнувшего под Новосибирском конного клуба. Два животных погибли. Всего под завалами оказались четыре лошади.

Как стало известно ФАН, одну лошадь уже достали мертвой, вторая оставалась жива в процессе спасательной операции, однако скончалась из-за полученных травм.

Напомним, здание конного клуба обрушилось сегодня в городе Бердске в Новосибирской области. Жертвами обрушения стали два человека. Среди пострадавших двое детей.