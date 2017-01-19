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Армия Сирии зачистила оплот «Джебхат ан-Нусры» под Дамаском
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Армия Сирии зачистила оплот «Джебхат ан-Нусры» под Дамаском

Сегодня 15:29
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Армия Сирии зачистила оплот «Джебхат ан-Нусры» под Дамаском

Дамаск, 19 января. Сирийская армия выбила боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») из одного из их важнейшего оплота — деревни Ифра в провинции Дамаск. По информации газеты «Аль-Ватан», сейчас саперы разминируют самодельные взрывные устройства, военные прочесывают близлежащие районы в поисках оставшихся экстремистов.

Последние данные говорят о том, что действующие на этом участке фронта боевики оказывают армии Сирии ожесточенное сопротивление. Операция по освобождению Айн-эль-Фиджи продолжается по сей день.

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«Джебхат ан-Нусра» — признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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Тимур Румянцев
#сирия
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