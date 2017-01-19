Обманутые дольщики барда Новикова, или По ком гудят вувузелы гомосексуализма

Известный бард Александр Новиков, обвиненный в мошенничестве и, по официальным данным, находящийся под подпиской о невыезде, пообещал уже с 19 января начать выплачивать деньги обманутым пайщикам коттеджного поселка «Бухта Квинс». Шансонье объяснил, что нашел нового инвестора для недостроенного поселка, который выкупит паи дольщиков, тем самым вернув им вложенные деньги.

«Стоимость завершения проекта жилого комплекса — около полутора миллиарда рублей», — цитируют СМИ слова Новикова. Также музыкант заявил, что не собирается покидать Россию, несмотря на ранее появившуюся информацию, что он якобы уехал из страны.

«Мне русская плаха милее заморских гамбургеров и кока-колы», — цитирует слова Новикова Газета.Ru.

Ранее о своем краткосрочном выезде из страны известный бард и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады сообщил через группу своих поклонников в соцсети «ВКонтакте».

«Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное — надо извещать следователя, куда поехал, и когда вернусь. Ни один концерт отменен не будет», — написал бард. Под записью есть только один комментарий некой Яны: «Очень сильно ждем!!!».

В конце декабря 2016 года официально было объявлено, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Александра Новикова под домашний арест сроком на два месяца в связи с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). При этом адвокат барда Светлана Щербинцева просила отпустить своего подзащитного под залог, а сам Новиков заявлял, что невиновен, и дело против него сфабриковано.

По данным СМИ по делу кроме Новикова проходит бывший заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Михаил Шилиманов, которому повезло меньше — суд на два месяца отправил его в СИЗО.

По версии следствия, Новиков и Шилиманов собрали с пайщиков екатеринбургского элитного коттеджного поселка «Бухта Квинс» около 150 миллионов рублей, а затем эти деньги перевели на свои счета. Строительство заморозили, а сумма ущерба, по версии следствия, превышает 35 миллионов рублей.

Хотя в некоторых СМИ продолжает муссироваться информация, что Новиков по-прежнему находится в Эмиратах, представитель барда Анастасия Теодоракис это отрицает.

Как рассказала Анастасия Федеральному агентству новостей, ни о каком побеге из России Новикова речи быть не может, поскольку он лично встречался с пайщиками в ходе пресс-конференции, состоявшейся 19 января в Екатеринбурге.

«Он сейчас находится в Екатеринбурге, и пресс-конференция, которая была сегодня, также проходила в Екатеринбурге», — подчеркнула Анастасия.

«Пайщики после состоявшейся пресс-конференции обсудили вопросы выплат с адвокатом, он им обозначил, как всё это будет происходить, был выработан алгоритм действий», — отметила представитель барда, впрочем, затруднившись ответить, сделаны ли были уже первые выплаты, обещанные на 19 января.

«Начались ли выплаты уже сейчас, всего пару часов после пресс-конференции, мне пока неизвестно, об этом надо спрашивать у пайщиков», — отметила она.

«Но компромисс с пайщиками найден?» — уточнил корреспондент ФАН. «Да, совершенно точно», — подтвердила Анастасия.

А вот как Новикову удалось добиться разрешения на поездку в Эмираты, и не отменена ли подписка о невыезде, представитель певца ответить не смогла.

«Такой комментарий я вам дать не могу, это нужно уточнять у адвоката», — отметила она.

Бард и шансонье Александр Новиков, который родился на Курилах, но почти вся жизнь которого связана с Екатеринбургом (Свердловском), не в первый раз вступает в конфликт с законом.

Вот как рассказывает о нем «Википедия»: «Саша Новиков рос мальчиком очень смышленым. Уже в шесть лет он находился под впечатлением от лирики Сергея Есенина, а к третьему классу прочитал почти всю русскую классику, включая роман «Война и мир». Однако в школе учился плохо, дисциплину не соблюдал, и уже в 4-5 классе Новиков был исключен из пионеров. В быту же будущий музыкант был открытым антисоветчиком».

Первый свой условный срок 18-летний Новиков получил в 1971 году за ресторанную драку. Отбывая годичную «химию» (так в советское время назывались обязательные работы), Новиков участвовал в строительстве Дома быта в Нижнем Тагиле.

Второй арест последовал в 1984 году, а затем приговор — 10 лет лишения свободы якобы за изготовление и сбыт электромузыкальной аппаратуры-фальсификата. Впрочем, Новиков всегда заявлял, что это была месть со стороны советской власти за его знаменитый альбом «Вези меня, извозчик».

На зоне Новиков продолжал творить в жанре шансона, написав там свои самые знаменитые песни. Выйдя на свободу в 1990 году и добившись в полной реабилитации в 1992 году, Новиков отразил свой тюремный и лагерный опыт в автобиографической книге «Записки уголовного барда».

В июне 2010 года Новиков был назначен художественным руководителем Екатеринбургского театра эстрады. Заняв этот пост, бард первым делом запретил спектакль «Голубой щенок», заподозрив в этом проведении признаки пропаганды гомосексуализма.

«Эти вувузелы гомосексуализма, глядящие на мир через бельма, находящиеся у них всё время почему-то в выпученном состоянии», — говорят, заявил по этому поводу Новиков. Выражение «вувузелы гомосексуализма» немедленно стало интернет-мемом.