Полиция Испании рассказала, за что задержан российский программист

Мадрид, 19 января. Национальная полиция в Барселоне не исключает, что задержанный российский программист Станислав Лисов может быть причастен к экономическим преступлениям. Представитель ведомства уточнила, что россиянина могут подозревать в банковском мошенничестве.

По последним данным, сегодня утром Лисов был отправлен в Национальный суд в Мадриде. «Я так понимаю, что речь идет о банковском мошенничестве, что-то связанное с экономическими преступлениями», — заявила источник агентства РИА Новости, уточнив, что Национальный суд занимается вопросами экстрадициями. Ранее программиста держали в тюрьме Brians в Мартореле.

Напомним, Лисов был задержан в аэропорту Барселоны по запросу ФБР США. В Америке его подозревают в мошенничестве. По словам супруги россиянина Дарьи Лисовой, ее мужа подозревают в причастности к хакерским атакам.

В Испании чета Лисовых проводила отпуск.