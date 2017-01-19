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Политика

Лавров: США приглашены на переговоры по Сирии в Астане

19 Января 2017 15:18
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Лавров: США приглашены на переговоры по Сирии в Астане

Москва, 19 января. Россия пригласила США на переговорную площадку по урегулированию кризиса в Сирии, которая состоится в Астане, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лаврова попросили рассказать об условиях, при которых Москва может пригласить представителей Вашингтона на переговорную площадку по Сирии в Астане. Ответ российского министра оказался неожиданным.

«Уже пригласили», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства России.

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Катерина Тимошенская

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