Литва вызвала Горбачева в суд по делу о событиях 1991 года

Вильнюс, 19 января. Суд Литвы вручил экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку в суд для дачи показаний по делу о событиях 13 января 1991 года, передает агентство BNS.

Окружной суд Вильнюса вручил Михаилу Горбачеву повестку в качестве свидетеля по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, когда в столкновениях у телебашни погибли 14 человек. Об этом сообщила судья Айнора Корнелия Мацявичене. По словам судьи, повестку вручили бывшему президенту Союза 28 декабря 2016 года — на сообщении о вручении повестки стояла подпись Горбачева.

Известно, что 85-летний политик может дать свидетельские показания по видеоконференции. Как сообщало ранее агентство НСН, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что Горбачев мог сохранить СССР от распада, но ничего для этого не сделал.