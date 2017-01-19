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Нет, спасибо: Пушков отреагировал на предложения вернуть Савченко в Россию
Политика

Нет, спасибо: Пушков отреагировал на предложения вернуть Савченко в Россию

Сегодня 15:16
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Нет, спасибо: Пушков отреагировал на предложения вернуть Савченко в Россию

Москва, 19 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков ответил на предложения советника главы МВД Украины Арсена Авакова по возвращению в Россию депутата Верховной рады Надежды Савченко.

«Советник Авакова предложил вернуть Савченко в Россию. Нет, спасибо. В Киеве боролись за нее как за «знамя», а теперь готовы его растоптать», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, свое предложение вернуть Савченко в РФ Зоран Шкиряк озвучил в интервью «РБК Украина». Он признался, что «с удовольствием» обменял бы ее на «незаполитизированных» Александра Кольченко и Олега Сенцова. Кроме того, Шкиряк заявил, что действия и высказывания бывшей украинской военнослужащей «курируются страной-агрессором» и полностью совпадают с интересами Москвы.

 

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#надежда савченко #алексей пушков #зоран шкиряк
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