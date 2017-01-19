Шойгу обеспечит комнаты отдыха в воинских частях новейшей техникой и Интернетом

Полигон «Кадамовский» (Ростовская область), 19 января.​ Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился, чтобы все комнаты отдыха личного состава в воинских частях оснастили мультимедийными техническими средствами, Интернетом. Министр выступил за интересный и познавательный досуг для военнослужащих.

«Нужно менять стандарты и подходы, избегать казенщины при оформлении мест отдыха военнослужащих», — обозначил направление работы Сергей Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, в комнатах отдыха должны быть новейшие технические средства, чтобы военные могли пользоваться электронными библиотеками и связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми. Об этом глава Минобороны заявил, посещая расположение 150-й мотострелковой дивизии, которая обустраивается в Ростовской области.