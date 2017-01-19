Названа предварительная причина обрушения конного клуба под Новосибирском

Бердск, 19 января. По предварительным данным, крыша конного клуба в городе Бердск Новосибирской области обрушилась из-за толщи снега. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

На месте ЧП сейчас работают все экстренные службы, обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что под завалами конного клуба оказались семь человек, включая детей. Несколько человек смогли выбраться самостоятельно, остальных достали спасатели. В результате происшествия, предварительно, погибли девочка и тренер.