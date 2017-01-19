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Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущем
Общество

Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущем

Сегодня 15:03
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Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущем

Нью-Йорк, 19 января. Американские специалисты озвучили регионы и страны планеты, где по причине глобального потепления образуются наиболее благоприятные условия для жизни человека.

Кроме того, геофизики из США определили страны, в которых климат резко испортится. Результаты исследования были обнародованы в журнале Climatic Change.

Американские эксперты убеждены, что мягкий климат спустя всего несколько десятилетий установится в северных и горных районах Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, благоприятными для жизни станут Британские острова, северные страны Европы, Северо-Восточная Азия и южные регионы Латинской Америки. В указанных местах количество дней с солнечной погодой увеличится на 15 суток.

По мнению ученых, на африканском континенте и на юго-востоке Азии климат наоборот резко ухудшится.  

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Дана Балан
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