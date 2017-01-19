«Искандеры» начнут модернизировать после 2020 года

Москва, 19 января. Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» не имеют по своим характеристикам равных аналогов в мире и будут находиться в строю еще минимум 25 лет.

Разработчики комплекса «Искандер-М» сообщили, что в начале 2020х годов исполнится десять лет с тех пор, как «Искандер» был принят на вооружение российскими войсками. Для подобного вида комплексов это вполне приемлемый срок. Так, комплекс «Точка» служит уже более 40 лет. После указанного срока настанет время, когда техника потребует ремонта. Также будет проведена модернизация ракетного комплекса в противовес перспективным видам вооружения, которые может разработать потенциальный противник России.