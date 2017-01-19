Британские танки «оккупировали» Францию, готовясь к войне с Россией

Лондон, 19 января. Британские военные провели учения на случай открытого вооруженного конфликта с Россией. Пять бронемашин, включая танк Challenger, ночью были переброшены во Францию через Ла-Манш в рамках мероприятий по укреплению сил быстрого реагирования НАТО.

«Армия проверила возможность использования туннеля под Ла-Маншем для транспортировки военной техники в континентальную Европу. Это позволит нам увеличить мобильность вооруженных сил Великобритании», — пояснил британской газете The Sun представитель британского военного командования.