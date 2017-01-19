Суд в Петербурге арестовал члена террористической группировки из Таджикистана

Петербург, 19 января. 45-летний гражданин Таджикистана Фарход Нурматов будет арестован на два месяца на основании постановления Кировского районного суда Петербурга. Мигрант подозревается в организации ячейки запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как стало известно, подозреваемый регулярно организовывал подпольные сборы членов ячейки, на которых изучались идеологические материалы. При этом ячейка пополнялась новыми лицами посредством деятельности Нурматова. Накануне, 18 января мигрант был арестован. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по данному делу, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

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Напомним, ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала мужчину, который грозился взорвать «Роснефть».