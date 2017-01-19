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В рухнувшем конном клубе под Новосибирском погибли тренер и 15-летняя спортсменка
Происшествия

В рухнувшем конном клубе под Новосибирском погибли тренер и 15-летняя спортсменка

Сегодня 14:52
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В рухнувшем конном клубе под Новосибирском погибли тренер и 15-летняя спортсменка

Бердск, 19 января. В городе Бердске Новосибирской области произошло обрушение крыши конного клуба на площади 500 квадратных метров. Как стало известно ФАН. под завалами оказались семь человек, четверо из них – дети.

Четверым из заваленных удалось выбраться самостоятельно – до приезда сотрудников МЧС, троих уже доставали спасатели – двух 15-летних подростков и тренера конного клуба. При погрузке в скорую помощь скончалась девочка, которую достали из-под завалов, и тренер. Мальчик госпитализирован в центральную районную больницу.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за толщи снега. На месте работают все экстренные службы.

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Ксения Тасманова
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