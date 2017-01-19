Сирия новости 19 января 16.30: исламисты обстреляли школу в Идлибе, в Хасаке появится американская база

Сирия, 19 января. Вооруженные исламисты спешно отступают в ходе наступления сирийской армии восточнее Дамаска, два ребенка ранены в провинции Идлиб при обстреле боевиками окрестностей школы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В восточной части гор Аль-Каламон на северо-востоке провинции Дамаск продолжаются столкновения между «Сирийской свободной армией» (ССА)** и ИГ*, источники в СМИ сообщают об убитых и раненых с обеих сторон.

В Восточной Гуте Дамаска боевики группироки «Джейш аль-Ислам»***** массово покидают свои позиции в районе селения Хазрама в ходе наступления Сирийской арабской армии. Правительственные войска уже вернули себе контроль над большей частью этого населенного пункта, имеющего стратегическое значение. Отряды военных инженеров уже начали работу по разминированию зданий в селении. Об этом сообщает новостной портал Al-Masdar News.

Кроме того, сирийская армия установила огневой контроль над районом населенного пункта Ан-Нашабия. Ожесточенные бои идут также на направлении населенных пунктов Аль-Касимия и Аль-Мидани, как минимум три боевика погибли в результате столкновений за последние сутки, по данным сирийских активистов. Войска Башара Асада продолжают наступление с целью перерезать пути снабжения исламистов в регионе.

На западе провинции артиллерия правительственных войск нанесла удары по позициям боевиков в районе населенных пунктов Мадая и Бакин.

В долине Вади Барада на северо-западе провинции продолжаются ожесточенные бои между силами сирийской армии и отрядами «Хезболлы» с одной стороны и вооруженными формированиями, крупнейшее из которых – «Джабхат Фатх аш-Шам», с другой в районе населенного пункта Айн аль-Фиджа. Правительственные войска постепенно сжимают кольцо вокруг исламистов.

Провинция Латакия

Артиллерия сирийской армии, занимающей ключевые позиции в регионе, нанесла массированные удары по позициям вооруженных боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Хадар в районе нагорье Джабаль аль-Акрад на севере провинции Латакия.

Провинция Алеппо

К югу от Алеппо артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Сухур и Бурдж Хуссейн ад-Дахир.

На направлении населенного пункта Ас-Сафлания в северо-восточной части провинции Алеппо турецкие войска и отряды вооруженной оппозиции, участвующие в операции «Щит Евфрата», ведут ожесточенные бои с террористами ИГ. Поступают данные о потерях по обе стороны линии столкновений. Об этом сообщают сирийские активисты.

Турецкое командование, в свою очередь, заявило, что 18 террористов и 182 объекта ИГ были уничтожены за последние сутки в рамках операции «Щит Евфрата» в районе города Аль-Баб, а также населенных пунктов Базаа и Кабр аль-Макри.

164 цели были поражены артиллерией турецких войск и оказывающей им поддержку «Свободной сирийской армии», по 15 нанесли удары ВВС Турции, еще три были уничтожены ВВС международной коалиции.

Провинция Хомс

ВКС России нанесли удары по позициям террористов ИГ в окрестностях Пальмиры, а также в районе населенных пунктов Хувейсис и Ад-Дува и нефтяного месторождения Аш-Шаир на востоке провинции Хомс. Источники в СМИ сообщают о непосредственном попадании снарядов в скопления боевиков.

Между тем, сирийская армия ведет затяжные бои с террористами на направлении населенного пункта Шарифа к югу от военного аэродрома Ат-Тифор (Т4). Также зафиксированы столкновения на направлении селения Джубб аль-Джаррах. Артиллерия правительственных войск наносит удары по позициям ИГ в регионе.

На севере провинции местный житель был убит огнем снайпера на окраине населенного пункта Ат-Тыба аль-Гарбия.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются кровопролитные бои между силами Сирийской арабской армии и террористами ИГ. Правительственные СМИ опубликовали видео, запечатлевшее уничтожение заминированного автомобиля террористов.

Провинция Идлиб

Два ребенка были ранены в результате обстрела боевиками-исламистами района школы в шиитском селении Аль-Фуа на северо-востоке провинции Идлиб. Необходимо отметить, что это селение, которое уже второй год находится в окружении вооруженных формирований, периодически подвергается обстрелу в последние дни.

Провинция Ракка

В районе населенного пункта Ат-Табака к западу от Ракки отряды «Демократических сил Сирии»**** при поддержке ВВС коалиции продолжают наступление на позиции ИГ в рамках операции «Гнев Евфрата», направленной на освобождение провинции от террористов. Сирийские активисты сообщают о потерях с обеих сторон.

Провинция Хама

Правительственные войска со вчерашней ночи ведут ожесточенные бои с вооруженными боевиками в районе фабрики в окрестностях населенного пункта Хирбнафса в южной части провинции Хама. Обе стороны несут потери.

Провинция Аль-Хасака

Отряды курдского «Демократического союза» освободят военный лагерь Телль Бейдар к северу от города Аль-Хасака. В скором будущем здесь будет основана первая база вооруженных сил США в провинции. В последние дни было зафиксировано несколько крупных поставок оружия по воздуху и наземным транспортом на территорию лагеря. Об этом сообщает информационный портал Al-Hadath News со ссылкой на местный источник.

Источник также утверждает, что на территории лагеря американские военные специалисты в настоящее время занимаются подготовкой нескольких сотен бойцов «Военного совета Дейр эз-Зора» к боям против ИГ на территории их провинции.

Курдские отряды, в свою очередь, открыли две недели назад в районе населенного пункта Кабка к северо-востоку от Аль-Хасаки новый тренировочный лагерь, где в настоящее время проходят боевую подготовку 800 рекрутов из местных жителей.

Ирак

Иракское командование заявило о том, что у террористов ИГ в Мосуле был отбит комплекс президентского дворца и военно-промышленное предприятие им. Джабира бин Хаяна к северу от Мосула. В настоящий момент правительственные войска ведут бои на подступах к городу Телль-Кайф в десяти километрах от Мосула.