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Российская модель разбилась насмерть на картинге в Китае
Происшествия

Российская модель разбилась насмерть на картинге в Китае

Сегодня 15:32
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Российская модель разбилась насмерть на картинге в Китае

Пекин, 19 января. Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла в Китае, катаясь на картинге. Трагедия произошла в парке  аттракционов. Девушку могли спасти, однако очевидцы ЧП, пытаясь оказать ей помощь до приезда скорой, только усугубили ее состояние. 

Сестра погибшей рассказала, что Марина получила перелом шейного позвонка после того, как врезалась в стену, не справившись с управлением. Она потеряла сознание. Другие посетители картинга пытались усадить ее, хотя при такой травме этого делать было ни в коем случае нельзя, сообщила Светлана Яблочкина в комментариях телеканалу Life.

Всего за день до трагедии Марина отпраздновала свой 28-й день рождения. В Китае выпускница Алтайской академии культуры и искусств работала в шоу-балете одного из клубов. В будущем уроженка Барнаула собиралась вернуться на родину.

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Ярослава Замысловатова
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