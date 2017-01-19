Киев нашел «адекватные средства» на покупку российского газа

Давос (Швейцария), 19 января. Украина в ближайшее время может возобновить покупку российского газа. Об этом в четверг заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, у Киева есть достаточно средств для того, чтобы вновь стать потребителем российского газа. Москва, в свою очередь, также выражает готовность организовать поставки в соседнюю страну.