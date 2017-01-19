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Донбасс: Минобороны Украины сообщило о ранении двоих военнослужащих ВСУ
Новороссия

Донбасс: Минобороны Украины сообщило о ранении двоих военнослужащих ВСУ

Сегодня 15:09
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Донбасс: Минобороны Украины сообщило о ранении двоих военнослужащих ВСУ

Киев, 19 января. В украинском министерство обороны объявили о том, что два военнослужащих ВСУ получили за минувшие сутки ранения в ходе войсковой операции на территории Донбасса. Заявление о потерях ВСУ сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За сутки, которые  прошли, в результате боевых действий, к счастью, погибших украинских военнослужащих не было, но двое получили ранения», — заявил он. При этом представитель украинского военного ведомства никак не уточнил, при каких обстоятельствах были ранены украинские солдаты.

Между тем, по версии Народной милиции ЛНР, ранения в Донбассе получили не двое, а восемь военнослужащих, а еще один погиб. При этом потери украинских сил никак не связаны с боевыми действиями — украинские военнослужащие пострадали во время ДТП, когда водитель перевозившего их грузовика потерял управление на скользкой дороге.

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Валентин Меликов
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