Первое видео из погребенного под лавиной отеля в Италии появилось в Сети

Рим, 19 января. Опубликовано первое видео с места проведения спасательной операции в Абруццо, где после схода снежной лавины был заблокирован отель Rigopiano.

В итальянском горном массиве Гран-Сассо бушует снежная буря. Она значительно затрудняет спасателям поиски постояльцев отеля Rigopiano, которые были завалены снежной лавиной накануне вечером. Агентство ANSA опубликовало первое видео с места проведения спасательной спецоперации. Напомним, что причиной схода снежной лавины стали мощные подземные толчки в Италии магнитудой в 5,3 до 5,5 баллов по шкале Рихтера.