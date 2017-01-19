Нацбатальоны пригрозили Киеву народным вече «За очищение полиции»

Киев, 19 января. Националистические батальоны Украины требуют реформирования правоохранительных органов и собирают в апреле вече, заявил лейтенант полка полиции «Миротворец» Александр Войтко.

Войтко заявил, что силовики нацбатальонов начинают движение «За очищение полиции». По их мнению, работники милиции обманным путем попали в полицию во время предыдущей реформы в стране. В это время патриотов и профессионалов уволили по необоснованным причинам, считает он.

«Мы готовим сейчас всеукраинское вече представителей добровольческих подразделений, — констатировал он. — Оно пройдет в Киеве. На нем мы разработаем детальную стратегию перезапуска реформы правоохранительных органов, поскольку, по нашему мнению, она зашла в тупик».

Он добавил, что собрание будет проведено, скорее всего, в апреле.

Ранее Верховная рада одобрила допуск военных из других стран на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.