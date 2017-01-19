Шойгу оценил обустройство новой мотострелковой дивизии под Ростовым

Ростов-на-Дону, 19 января. Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочего визита в Южный военный округ ознакомился с ходом обустройства новой мотострелковой дивизии.

Первый из пяти военных городков для нового подразделения был построен в кратчайшие сроки с применением новых строительных материалов российского производства. За полгода военные строители возвели и обустроили десятки жилых, административных и хозяйственных объектов, а также складские и парковые зоны, была налажена инфраструктура для боевой подготовки личного состава. Применение новых технологий строительства позволило возводить казармы на 200 человек чуть более чем за месяц. Конструктивные особенности позволяют разбирать строения и переносить их на новое место.