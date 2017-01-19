Дорога к большому футболу: петербургское метро свяжет четыре арены Кубка конфедераций

На самой «футбольной ветке» петербургского метрополитена в четверг, 19 января, появился новый состав, брендированный к предстоящему Кубку конфедераций по футболу, сообщает Федеральное агентство новостей. Первыми пассажирами красочного поезда стали губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, министр спорта РФ Виталий Мутко, официальный посол Кубка конфедераций в России, солист Мариинского театра Василий Герелло.

Поезд метрополитена, украшенный русскими орнаментами, логотипами FIFA и Кубка конфедераций по футболу, будет курсировать по пятой ветке петербургской «подземки» от станции «Международная» до станции «Комендантский проспект» с 19 января до старта футбольного мероприятия. Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что это один из рекламных ходов, призванных проанонсировать грядущее спортивное событие в России.

«Надеюсь, что города-участники также будут широко продвигать наружную рекламу, анонсы на радио и телевидении. Конечно, мы хотели бы выходить за пределы России. Мы предложили FIFA ряд проектов по рекламе мероприятия в тех городах, где играются матчи на стадионах с наполняемостью до 100 тысяч человек. Мы создали ролики о четырех городах России, принимающих Кубок конфедераций-2017, и будем активно их транслировать, сказал министр спорта. — Это важнейшее событие, потому что в нем принимают участие лучшие сборные мира. Для нас очень важно, чтобы этот турнир был популярен, и мы хотели бы, чтобы все болельщики о нем знали».

Напомним, Кубок конфедераций 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля на четырех российских стадионах. В Москве турнир примет стадион «Спартак», в Казани — «Казань Арена», в Сочи — «Фишт», в Санкт-Петербурге — многострадальный объект «Зенит-Арена». Упомянув петербургский долгострой, Виталий Мутко уточнил, что дополнительные 2 млрд, выделенные на «Зенит-Арену», пойдут на адаптацию его к требованиям FIFA. «По проекту все реализовано, объект принят в эксплуатацию. Дальше наступает процесс адаптации его к требованиям, — прокомментировал министр спорта. — Это дополнительные периметры безопасности, — 200 метров от самой арены стадиона, которые должны быть построены. На период чемпионата мира мы должны построить временные сооружения по требованию FIFA: это павильоны спонсоров, презентационные, технические. Большие зоны для прессы, информационные технологии, подключения к wi-fi, размещение 30 камер на стадионе, требования комфорта различных категорий, закупка мебели, кухонного оборудования, — все это в проект обычно не входит и считается отдельно. Вот подсчитано, что 1,5-2 млрд адаптация будет стоить. На это свои ресурсы будут направлять частично FIFA, частично правительство России, частично регионы. ФК «Зенит» выделил сумму, чтобы для себя как будущего владельца стадиона уже приобрести оборудование».

Кубок конфедераций — относительно молодой турнир в истории футбола, он появился в футбольном календаре только в 1997 году и заслужил статус «репетиции» перед чемпионатом мира. Впрочем, для профессиональных футболистов это очередной шанс проявить себя и блеснуть талантами. «Ни Месси, ни Криштиану Роналду ни разу не выигрывали на Кубке конфедераций, так что это интересная возможность», — сказал российский футболист Вячеслав Малафеев.

Кубок конфедераций традиционно стартует за год до чемпионата мира по футболу. В 2017 году в нем примут участие восемь мировых сборных. Помимо России — страны-хозяйки ЧМ-2018 — на Кубок конфедераций приедут команды из Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии. Еще один участник — победитель Кубка африканских наций 2017 — будет определен в феврале.