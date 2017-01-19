Орешкин пообещал тяжелые последствия для тех, кто не верит в Россию

19 Января 2017 14:48 42

Давос (Швейцария), 19 января. Все, кто не инвестируют в Россию сегодня, пожалеют об этом решении в будущем, уверен министр экономического развития России Максим Орешкин. Он считает, что это главная идея, которую нужно донести до участников форума в Давосе.

Орешкин отметил, что ряд участников форума полагает, что Россия показывала слабые экономические результаты в прошлые годы и продолжит выдавать аналогичные показатели в будущем.

«Главное — это то, что мы должны удивить. И те, кто не проинвестируют в Россию сейчас, будут сожалеть об этом в будущем», — заявил российский министр в интервью телеканалу Bloomberg.

Орешкин возглавил Минэкономразвития России в конце ноября 2016 года.