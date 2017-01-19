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Экономика

Орешкин пообещал тяжелые последствия для тех, кто не верит в Россию

19 Января 2017 14:48
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Орешкин пообещал тяжелые последствия для тех, кто не верит в Россию

Давос (Швейцария), 19 января. Все, кто не инвестируют в Россию сегодня, пожалеют об этом решении в будущем, уверен министр экономического развития России Максим Орешкин. Он считает, что это главная идея, которую нужно донести до участников форума в Давосе.

Орешкин отметил, что ряд участников форума полагает, что Россия показывала слабые экономические результаты в прошлые годы и продолжит выдавать аналогичные показатели в будущем.

«Главное  — это то, что мы должны удивить. И те, кто не проинвестируют в Россию сейчас, будут сожалеть об этом в будущем», — заявил российский министр в интервью телеканалу Bloomberg.

Орешкин возглавил Минэкономразвития России в конце ноября 2016 года.

Таисия Григорьева

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