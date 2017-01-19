Шойгу проверил ход строительства на полигоне в Ростовской области

Москва, 19 января. Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход строительства инфраструктуры и военного городка на полигоне Кадамовский в ходе инспекции в войсках Южного военного округа в Ростовской области.

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, министр проинспектировал ход строительства инфраструктуры полигона Кадамовский и военного городка 150-й идрицко-берлинской дивизии. Далее Шойгу продемонстрировали работу объединенного стратегического командования в рамках сбора руководящего состава Вооруженных сил России. Кроме того, министр ознакомился с докладом о боевой подготовке и организации учебного процесса в новом учебном году командующего войсками ЮВО.

Как сообщало агентство Ura.ru, сегодня в штабе ЦВО в Екатеринбурге прошло совещание начальника Генштаба Минобороны РФ с командующими округов и начальников их штабов. По словам источника, речь идет о планировании боевой учебы в текущем году.

Читайте также: Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове