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Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии «Прогресса»

19 Января 2017 14:34
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Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии «Прогресса»

Москва, 19 января. Госкорпорация Роскосмос проинформировала коллег из NASA о причинах аварии грузового корабля «Прогресс МС-04», сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Представитель отечественного правительства Дмитрий Рогозин заявил, что из-за нестандартности ситуации, сложившейся с запуском космического корабля «Прогресс МС-04», было необходимо информировать коллег из NASA о причинах аварии в контексте объективности выводов госкорпорации.

Вице-премьер подчеркнул, что именно ракета «Союз» на данном этапе является единственным средством выведения космических кораблей на орбиту. В настоящий момент альтернатив «Союзу» нет, поскольку проект ракеты «Ангара» будет завершен только к 2020 году. Рогозин отметил, что после тщательного изучения вопроса, сотрудники комиссии пришли к выводу — проблемы были зафиксированы в двигателях третьей ступени.

 

Ирина Селезнева

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