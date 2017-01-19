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Трехлетняя девочка в Коми сварилась заживо из-за прорыва трубы
Происшествия

Трехлетняя девочка в Коми сварилась заживо из-за прорыва трубы

Сегодня 14:41
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Трехлетняя девочка в Коми сварилась заживо из-за прорыва трубы

Печора, 19 января. В одном из домов города Печора обнаружили тело трехлетней девочки с признаками термического ожога паром. По версии следователей, пока мать находилась в магазине, дочка погибла из-за прорыва трубы с горячей водой.

Предварительно установлено, что 19 января местная жительница вышла из квартиры на улице Островского, оставив дочь спящей на диване. Пока мать отсутствовала, в комнате с ребенком прорвало трубу. Когда женщина вернулась, то обнаружила свою малышку мертвой. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место трагедии, допрашивают родственников погибшей и ищут свидетелей. Кроме того, специалисты изучат документацию из обслуживающей дом организации и проверят соблюдение правил подачи горячей воды, передает пресс-служба СУ СК РФ по республике Коми.

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Ксения Тасманова
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