Разведка ЛНР: ВСУ стягивают в Донбасс танки и «Грады»

Луганск, 19 января. По данным разведки Народной милиции ЛНР, украинские силовики в нарушение минских договоренностей продолжают перегруппировку около линии соприкосновения противоборствующих сил в Донбассе. Так, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко, вблизи линии соприкосновения замечены украинские танки и ракетные системы залпового огня «Град».

«Украинская хунта по-прежнему рассчитывает на силовой захват наших территорий. Пользуясь мнимым затишьем, командование вооруженных сил Украины проводит перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения», — объявил Марочко в ходе брифинга.

По его словам, разведке удалось заметить прибытие четырех танков в район контролируемого украинскими войскам населенного пункта Попасная. Замаскированные системы «Грады» были выведены силовиками в район населенного пункта Мироновка.

Кроме того, отметил Марочко, в Донбассе ожидают прибытия американских и канадских инструкторов, которые будут проводить переобучение украинских войск после серьезного поражения под Дебальцево.