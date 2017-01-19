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Приоритеты Обамы: зачем президент США сократил тюремный срок Челси Мэннинг
ИноСМИ

Приоритеты Обамы: зачем президент США сократил тюремный срок Челси Мэннинг

Сегодня 14:40
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Приоритеты Обамы: зачем Обама сократил тюремный срок Челси Мэннингу

Президент США Барак Обама сократил оставшийся 28-летний тюремный срок Челси Мэннинг, военнослужащей разведки армии США, которая была осуждена в 2010 году за нарушение закона о шпионаже. Она была обвинена в передаче засекреченных видеозаписей Госдепартамента и военной информации сайту WikiLeaks. Таким образом, Мэннинг — предательница, по сути совершившая государственную измену, — отсидит лишь семь лет из своего 35-летнего тюремного срока.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Приоритеты Обамы: унижать президента менее простительно, чем сливать секретные документы» (Obama's priorities: Embarrassing Obama a graver sin than leaking classified documents in wartime), опубликованной аналитическим порталом American Thinker. Автор: Джей Марсоло (J. Marsolo).

Такое смягчение наказания показывает, что, по мнению Обамы, разглашение секретной военной и дипломатической информации, а также документов, касающихся действий США в Ираке и Афганистане, должно караться меньше, чем утечка писем, указывающих на ложь Хиллари Клинтон, ложь самого Обамы и буквально продажу Хиллари доступа к данным Госдепа Соединенных штатов. Обама больше расстроен по поводу кибератаки, якобы совершенной россиянами, чем из-за разглашения Мэннинг секретных военных и дипломатических документов.

Помилование было организовано прямо в разгар устроенной Обамой вместе со СМИ кампании по нагнетанию угрозы для избирательной системы США со стороны России. Напомним, что российских хакеров обвиняют передаче электронных писем Джона Подесты и Национального комитета демократической партии сайту WikiLeaks. Опираясь на помощь главного американского русофоба Джона Маккейна, проявившего небывалую до сих пор сговорчивость, Обама высылает из США 30 российских дипломатов, призывает к усилению санкций и требует проведения слушаний в Конгрессе.

Приоритеты Обамы: зачем Обама сократил тюремный срок Челси Мэннингу

Обама отдает приказ спецслужбам США расследовать российское «вмешательство». Он заставляет шефа ЦРУ, Бреннана, прочитать Трампу лекцию о «российской угрозе».

Эта интрига о российском «вмешательстве» важна для Обамы, потому что поражение Хиллари на выборах лишило его шанса баллотироваться на третий срок и показало незаинтересованность американцев в проводимой им политике. Спасти демократов от полного провала не смогли даже страстные призывы Обамы, его супруги Мишель и Джо Байдена голосовать за Хиллари. Обама должен как-то объяснить проигрыш. К тому же, он хочет бросить тень на легитимность победы Трампа и ослабить его президентство.

В 2010 году Роберт Гиббс, пресс-секретарь Обамы, предположительно в беседе с самим президентом, описал последствия разглашения Мэннинг более 250 тысяч депеш Госдепартамента следующими словами:

«В этих депешах может содержаться информация, сказанная в частных беседах с иностранными правительствами и оппозиционными лидерами, а когда содержание частных разговоров выйдет в печать на первых страницах газет по всему миру, это сильно ударит не только по внешнеполитическим интересам США, но и по нашим союзникам и друзьям по всему миру».

Приоритеты Обамы: зачем Обама сократил тюремный срок Челси Мэннингу

В 2010 году даже Джон Керри, который был в то время еще сенатором, назвал преступление Мэннинг «необдуманным действием, поставившие под угрозу жизнь, обнажая голые разведывательные данные».

Похоже, заявления Гиббса в 2010 году являлись лишь кухонной болтовней о политике, так как Обама вновь баллотировался на пост президента в 2012 году. И сейчас, когда Хиллари проиграла, а срок Обамы вот-вот закончится, мы можем понять истинную натуру президента Обамы. Он не заботится о национальной безопасности, он заботится только о своей победе на выборах.

комментарии
Алексей Громов
#барак обама #хиллари клинтон #дональд трамп
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