Тело пропавшего шестилетнего мальчика найдено в реке под Коммунаром

19 Января 2017 14:34 56

Санкт-Петербург, 19 января. Тело шестилетнего Егора Антонова, пропавшего почти две недели назад в Коммунаре, нашли в реке в 1,5 километра от места пропажи ребенка.

Тело пропавшего мальчика было обнаружено вниз по течению реки Ижора по направлению к дамбе. Погибшего удалось найти с помощью гидролокационного оборудования, с которым работают криминалисты. Как сообщают источники в правоохранительных органах, в ближайшее время тело будет извлечено из реки.

Ребенок пропал 7 января во время прогулки с собакой. В ближайших районах был объявлен розыск мальчика, к которому активно подключились волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).