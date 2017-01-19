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Экономика

Шувалов раскрыл планы по снижению волатильности рубля

19 Января 2017 14:27
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 Шувалов раскрыл планы по снижению волатильности рубля

Москва, 19 января. Российские власти и Центральный банк России планируют выработать подходы для снижения долгосрочной волатильности рубля, которая в настоящее время мешает экспорту. Об этом в четверг заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg.

«Волатильность рубля в настоящее время бьет по экспортерам. Мы считаем, что сейчас самое главное обеспечить лучшую прогнозируемость рубля и снизить его восприимчивость к изменению цен на нефть, которые трудно предсказать», — отметил он.

Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность возвращения Центробанка РФ к покупке иностранной валюты в связи с ростом цен на нефть и резервированием доходов от продажи сырья.

Как сообщает Ura.Ru, российские власти ожидают роста ВВП в этом году. Согласно прогнозам правительства, рост экономики в следующем году может составить 1,5%.

Геннадий Плющев

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