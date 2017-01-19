Актер Борис Щербаков попал в больницу в Москве

Москва, 19 января. Советский и российский актер Борис Щербаков был доставлен в одну из лучших клиник Москвы.

Как сообщает Life, у него выявлены серьезные заболевания по итогам проведенного обследования. Артисту назначен курс длительной терапии, в настоящее время он пребывает в стационаре.

Сам же 67-летний Щербаков подтвердил информацию о госпитализации, при этом отметив, что он просто проходил плановое обследование. По словам актера, через некоторое время его выпишут, никаких причин для беспокойства также нет.

Лауреат Государственной премии СССР, Народный артист России Щербаков снялся таких известных картинах, как «Жених из Майями», «Тихий Дон», «Гостья из будущего», «Крик тишины», «Старый Новый год», «С любимыми не расставайтесь».