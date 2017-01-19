«АвтоВАЗ» намерен за год увеличить экспорт машин на 50%

Москва, 19 января. «АвтоВАЗ» планирует в этом году на 50% увеличить объем экспорта автомобилей. Об этом сообщил пресс-секретарь российский компании Сергей Ильинский.

«Задача на 2017 год — увеличение этого объема (экспорта автомобилей. — Прим. ФАН) минимум на 50%, с фокусом на страны СНГ и другие потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых европейских странах, — приводит его слова Life.ru.

Добавим, ранее «АвтоВАЗ» пообещал россиянам выпуск в 2017 году внедорожника LADA 4х4 CNG, который отличается экономичностью и дешевизной в обслуживании. Новинка будет представлять собой пятидверный автомобиль битопливной модификации.