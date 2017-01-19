Количество призывников с высшим образованием увеличилось вдвое

Благовещенск, 19 января. В штабе Восточного военного округа сообщают, что в новом призыве стало вдвое больше новобранцев с высшим образованием.

Общее количество призывником с высшим образованием, отметила пресс-служба ВВО, увеличилось вдвое и составило 10% от общего числа. Также в осенний призыв ряды общевойсковой армии ВВО пополнили новобранцы со средним профессиональным образованием, в этом году их было более 30%. Как отметили сотрудники призывных пунктов, более 90% призывников отправилось служить добровольно, почти половина их них до армии училась, около трети работали на различных предприятиях. Все новобранцы пройдут морально-психологические тесты, военные специалисты ведут с ними подготовку к участию во всеармейских конкурсах и состязаниях.