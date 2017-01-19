НАТО превращает Прибалтику в пороховую бочку

Вильнюс, 19 января. Страны Прибалтики продолжают зазывать к себе военных НАТО. Прибалтийские республики не только предоставили иностранным войскам место, но и создали все условия для того, чтобы они комфортно себя чувствовали.

В частности, для натовцев предусмотрены налоговые льготы, скидки в магазинах и даже иммунитет от уголовного преследования на случай конфликтов с местными жителями.

Все эти условия содержатся в соглашении, которое было подписано на днях Эстонией, Латвией, Литвой и США. Более того, этот договор создает юридическую основу для постоянного размещения контингента НАТО в Прибалтике.

По словам заведующего кафедрой Балтийского федерального университета в Калининграде Юрия Зверева, все началось с высади роты американских десантников в апреле 2014 года в прибалтийском «треугольнике». Теперь же, по прошествии нескольких лет, в регионе можно наблюдать танки, гаубицы и ударную авиацию, пишет «Свободная пресса».