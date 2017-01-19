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Политика

Стало известно, кто представит МИД РФ на переговорах по Сирии в Астане

19 Января 2017 14:24
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Стало известно, кто возглавит делегацию РФ на переговорах по Сирии в Астане

Москва, 19 января. МИД России на переговорах по Сирии, которые пройдут в Астане 23 января, представит директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Делегация утверждена. От МИД будет Сергей Васильевич Вершинин. Глава делегации будет другой», — сказал Богданов, передает РИА Новости.

Встреча по Сирии в Астане, по мнению многих политиков, обозначит, какими будут переговоры по Сирии в Женеве, которые запланированы на февраль. Отмечается, что встреча в Астане должна быть представлена максимально большим количеством сторон.

Таисия Григорьева

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