Стало известно, кто представит МИД РФ на переговорах по Сирии в Астане

19 Января 2017 14:24 55

Москва, 19 января. МИД России на переговорах по Сирии, которые пройдут в Астане 23 января, представит директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Делегация утверждена. От МИД будет Сергей Васильевич Вершинин. Глава делегации будет другой», — сказал Богданов, передает РИА Новости.

Встреча по Сирии в Астане, по мнению многих политиков, обозначит, какими будут переговоры по Сирии в Женеве, которые запланированы на февраль. Отмечается, что встреча в Астане должна быть представлена максимально большим количеством сторон.