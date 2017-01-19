Немецкий самолет и три авиабомбы найдены в районе падения Ту-154 в Сочи

Сочи, 19 января. Водолазы спасательной операции по подъему обломков разбившегося Ту-154 в декабре 2016 года над Черным морем, обнаружили три авиационные бомбы и немецкий самолет времен Великой Отечественной войны.

Спасатели при поиске тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем обнаружили у пляжа санатория «Знание» в Адлеровском районе Сочи неожиданную находку времен Великой Отечественной войны. Три авиационные бомбы ФАБ-100 пролежали на дне моря свыше 70 лет.

Здесь же был найден немецкий самолет без носовой части. В настоящий момент решается вопрос, каким образом будут ликвидированы старинные боеприпасы. Планируется, что спасатели скорее всего после ликвидации бомб займутся поднятием авиационного раритета.