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Дамаск рассчитывает, что переговоры в Астане помогут решить все проблемы Сирии
Новости Сирии

Дамаск рассчитывает, что переговоры в Астане помогут решить все проблемы Сирии

Сегодня 14:22
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Дамаск рассчитывает, что переговоры в Астане помогут решить все проблемы Сирии

Дамаск, 19 января. Сирийский лидер Башар Асад рассчитывает, что встреча в столице Казахстана станет площадкой для всесторонних переговоров между разными сторонами сирийского конфликта. Об этом сегодня сообщает телеканал TBS.

Президент Сирии выразил надежду, что грядущие переговоры в Астане станут площадкой для решения сирийского конфликта со всех сторон. Помимо этого, Асад подчеркнул, что главной задачей переговоров является достижение перемирия для защиты жизней граждан и обеспечения доставки гуманитарной помощи в регионы.

Напомним, ранее дипломатического ведомство Казахстана заявило о полной готовности к проведению переговоров в Астане по сирийскому урегулированию. Переговоры пройдут в грядущий понедельник, 23 января.

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Дана Балан
#сирия #башар асад
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