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С оглядкой на Донбасс: зачем Киев приглашает НАТО на Украину
Украина

С оглядкой на Донбасс: зачем Киев приглашает НАТО на Украину

Сегодня 14:08
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С оглядкой на Донбасс: как Киев в националистическом угаре бряцает оружием

Верховная рада Украины в четверг, 19 января, приняла закон, который дает возможность допускать иностранные военные подразделения на территорию Украины для участия в многонациональных учениях, которые пройдут в текущем году. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об украинских военных маневрах с участием военнослужащих Североатлантического альянса.

Речь идет об украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. На Украину пустят американских военных, солдат стран-участниц НАТО, а также участников программы «Партнерство ради мира». Численность иностранного воинского контингента на территории «незалежной» и «самостийной» составит три тысячи человек.

С оглядкой на Донбасс: как Киев в националистическом угаре бряцает оружием

Закон получил поддержку 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Иностранным военным было разрешено пребывать на территории Украины 365 дней. Стоит обратить внимание, что на проведение всех учебных мероприятий Киев планирует потратить 34,8 миллионов гривен (более миллиона долларов США).

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«Так и должно быть. На социальные расходы у украинских властей денег нет, на военные маневры — сразу находятся. Сама по себе эта деталь говорит о многом. Прежде всего, о том, что в националистическом угаре киевские правители готовы бряцать оружием, но не готовы думать об интересах трудящегося большинства граждан своей страны. Приглашение на военные маневры военных из стран-участниц агрессивного блока НАТО, в том числе и ведущей страны Североатлантического альянса — США, лишний раз демонстрирует не только внешнеполитические приоритеты украинского режима, но и то обстоятельство, что всю украинскую политику ныне определяют не граждане Украины, а зарубежные покровители нынешних киевских правителей», — пояснил ФАН политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

С оглядкой на Донбасс: как Киев в националистическом угаре бряцает оружием

По мнению эксперта, фактически Украина под властью либерально-националистического альянса утратила свою и до того, скорее, формальную независимость. Путь этот не нов: предшественники этой власти точно также выполняли волю своих зарубежных хозяев: МазепаКарла, короля шведского, ПетлюраПилсудского, Бандера и ШухевичГитлера.

«Вне всякого сомнения, можно ожидать провокаций против Донбасса. Тактика украинских «силовиков» состоит в организации локальных провокаций для того, чтобы «спрямить» установленную минскими договоренностями линию разграничения сторон в более выгодном для украинцев положении. Отсюда — и обстрелы, и атаки на позиции ополченцев Новороссии, и бряцание оружием, переброска военной техники как фактор психического давления на власти ЛНР и ДНР. Может ли ситуация измениться с приходом Дональда Трампа? Может, но украинские власти ищут рычаги влияния в Вашингтоне и после ухода администрации Обамы. Не случайно в этой связи состоялся визит в Мариуполь крайне правых американских сенаторов-республиканцев, дипломатический зондаж в окружении Трампа. К тому же, вопреки распространенному мнению, Трамп не является таким уж другом нашей страны, как его порой изображали отечественные СМИ. Да, он будет больше внимания уделять делам внутри США (реиндустриализация, реформы здравоохранения и образования, снижение госдолга США и усиление безналичных долларовых расчетов), стало быть, меньше средств выделять на внешнеполитические авантюры, но коренного изменения вектора внешней политики США в ближайшее время ожидать не стоит», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Как ранее писала «Газета.Ru», Киев провел вблизи Крыма тактико-специальные учения подразделений противовоздушной обороны Украины.

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Илья Муромский
#владимир соловейчик
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