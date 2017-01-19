ЛНР сообщила о гибели солдата ВСУ в ДТП в Донбассе

Луганск, 19 января. Представители Народной милиции Луганска заявили о новых небоевых потерях украинской армии в Донбассе: несколько солдат ВСУ пострадали в результате серьезного ДТП с участием грузовика. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

«Продолжает поступать информация о небоевых потерях вооруженных сил Украины, — заявил Марочко, отметив, что эти потери украинские силовики скрывают от собственного командования. — В 24-й бригаде вооруженных сил Украины водитель грузового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб и восемь получили травмы различной степени тяжести».

Напомним, ранее стало известно гибели рядового ВСУ в результате ссоры - из-за взрыва гранаты один украинский военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения.