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ЛНР сообщила о гибели солдата ВСУ в ДТП в Донбассе
Новороссия

ЛНР сообщила о гибели солдата ВСУ в ДТП в Донбассе

Сегодня 14:16
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ЛНР сообщила о гибели солдата ВСУ в ДТП в Донбассе

Луганск, 19 января. Представители Народной милиции Луганска заявили о новых небоевых потерях украинской армии в Донбассе: несколько солдат ВСУ пострадали в результате серьезного ДТП с участием грузовика. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

«Продолжает поступать информация о небоевых потерях вооруженных сил Украины, — заявил Марочко, отметив, что эти потери украинские силовики скрывают от собственного командования. — В 24-й бригаде вооруженных сил Украины водитель грузового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб и восемь получили травмы различной степени тяжести».

Напомним, ранее стало известно гибели рядового ВСУ в результате ссоры - из-за взрыва гранаты один украинский военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения.

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