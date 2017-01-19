Прокурорам ЛНР Киев грозит судом за пособничество «террористам»

Киев, 19 января. Киев начал заочное разбирательство против пяти сотрудников Генеральной прокуратуры ЛНР.

Об этом рассказали в пресс-службе так называемой прокуратуры Луганской области.

По мнению украинских юристов, пять прокуроров перешли на сторону ЛНР и заняли руководящие должности в Генпрокуратуре республики.

Отмечается, что за нарушение ч.1 ст. 258-3 УК Украины им предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что Киев решил заочно осудить чиновников ЛНР. Служба безопасности Украины сообщила о том, что шесть должностных лиц ЛНР ждет осуждение заочно.