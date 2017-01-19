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Симоньян о блокировке RT: Госдеп отключил бы нам и воздух
Весь мир

Симоньян о блокировке RT: Госдеп отключил бы нам и воздух

Сегодня 14:20
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Симоньян о блокировке RT: Госдеп отключил бы нам и воздух

Москва, 19 января. Блокировка аккаунта телеканала RT в социальной сети в Facebook произошла по жалобе одного из подразделений финансируемого государственным департаментом Соединенных Штатов «Радио свобода». Об этом заявил главный редактор российского телеканала Маргарита Симоньян.

«Я не удивляюсь, — сообщила она журналистам. — Если бы госдеп мог отключить нам воздух, отключил бы».

Отметим, что блокировка может быть связана с ошибочным решением Facebook об отсутствии у издания прав на трансляцию. Запрет на публикацию появился после трансляции пресс-конференции уходящего президента США Барака Обамы.

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Тимур Румянцев
#rt #facebook #симоньян
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