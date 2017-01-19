Бойцы ВВО провели стрельбы из ручных гранатометов

Хабаровск, 19 января. В мотострелковых соединениях Восточного военного округа началась одиночная подготовка стрелков-гранатометчиков.

Тренировки мотострелков проходят на полигонах Сахалина, Бурятии, Еврейской автономной области, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев. На занятиях бойцы изучат устройство и ТТХ ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и проведут стрельбы в дневное и ночное время суток. Боевую подготовку пройдут порядка полутора тысяч военнослужащих, для стрельб бойцам выделено около 45 тысяч реактивных гранат. Сборы для гранатометчиков продлятся четыре недели.