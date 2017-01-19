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Ученые назвали главную причину преждевременного старения женщин
Общество

Ученые назвали главную причину преждевременного старения женщин

Сегодня 13:59
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Ученые назвали главную причину преждевременного старения женщин

Вашингтон, 19 января. Научные сотрудники из Соединенных Штатов Америки определили причину преждевременного старения женщин.

По мнению американских экспертов, женщины раньше стареют из-за пассивного образа жизни. Ученые провели масштабное исследование, в котором участвовали женщины в возрасте от 64 до 95 лет. На респондентов прикрепляли специальный прибор — акселерометр, который фиксировал активность женщин в ходе рабочих будней, а также сна.

После получения данных исследования специалисты проанализировали длину теломер — это концевые участки хромс, уменьшение которых напрямую связано с процессом старения организма.

Выяснилось, что активные женщины старели намного медленнее тех, кто вел сидячий и пассивный образ жизни.  

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Дана Балан
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