МЧС предупредило жителей Москвы о метели и сильном ветре

19 Января 2017 13:56 36

Москва, 19 января. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о метели, усилении ветра и гололеде в столице. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В период с 15:00 часов 19 января до 06:00 часов 20 января 2017 года в Москве ожидается снег, местами умеренный, метель, усиление западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах гололед», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, заторы на дорогах и повреждение транспорта. МЧС просит автолюбителей по возможности отказаться от использования транспортных средств.