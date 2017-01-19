Сирийский генерал: Обама напоследок переключился на поддержку ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 19 января. Перед уходом президент США Барак Обама переключился на поддержку боевиков террористической организации «Исламское государство» в районе Дейр-эз-Зора, заявил сирийский бригадный генерал в отставке Али Максуд.

Максуд прокомментировал усугубление ситуации в районе Дейр-эз-Зора. Боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) взяли под контроль дорогу, соединяющую город и военный аэродром. Сирийский генерал убежден, что свои действия террористы ИГИЛ координируют с Вашингтоном, так как Обама готов поддержать любую силу, которая будет противостоять правительственным войскам САР.

«Уходящая американская администрация потерпела полное поражение в вопросе сохранения «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России. — Прим. ФАН) в качестве главной силы, противостоящей сирийским войскам, — цитирует его газета «Известия». — Барак Обама, несмотря на то что ему осталось занимать кресло президента совсем недолго, переключился на поддержку ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре».

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