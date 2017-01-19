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Экспорт демократии: Вассерман рассказал, почему в Европе недовольны выборами в США
Политика

Экспорт демократии: Вассерман рассказал, почему в Европе недовольны выборами в США

Сегодня 15:01
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ЕС против Трампа: Вассерман рассказал, почему в ОБСЕ недовольны выборами в США

Избирательная система США и итоги последних президентских выборов были жестко раскритикованы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Глава бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Линк подверг американские выборы публичной критике. По его мнению, избирательная система в США несовершенна по трем основным пунктам.

Во-первых, Линк обратил внимание европейской общественности на то, что в каждом американском штате не только действуют собственные законы, регламентирующие выборы, но и по-разному применяются избирательные технологии. Где-то они внедрены в большей степени, где-то — в меньшей. Во-вторых, Линк особо отметил несоответствие американских электронных систем подсчета голосов современным международным стандартам. Эти системы, по мнению Линка, крайне устарели.

Наконец, в-третьих, Линк считает, что победа Дональда Трампа на последних президентских выборах в США создает «опасный прецедент» для всего мира: в ходе своей предвыборной кампании Трамп, настаивает чиновник ОБСЕ, неоднократно и сознательно использовал «риторику ненависти» и преступал все мыслимые и немыслимые границы дозволенного.

Глава бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Линк

Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и политический консультант, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку данного эпизода.

«Критика выборов в США со стороны ОБСЕ вызвана, в первую очередь, тем, что на этих выборах победил человек, готовый радикальным образом преобразовать всю американскую политическую традицию. В числе прочего Дональд Трамп готов порвать с так называемой практикой «евроатлантической солидарности», которая на деле сводится к неприкрытым попыткам США подмять под себя Европейский союз. Между тем внутри ЕС есть немало политических и общественных деятелей, научившихся зарабатывать на продаже национальных интересов своих стран Вашингтону. Эти элиты, естественно, очень недовольны тем, что с приходом к власти Трампа их замечательный бизнес так неожиданно оказался под ударом», — приводит свою точку зрения эксперт ФАН.

Все остальные упреки Линка идут довеском к разочарованию от победы Трампа, считает Анатолий Вассерман. Их единственная цель — придать словам и выводам некоторую иллюзию объективности. Если присмотреться к ним внимательно, то можно заметить, что все эти претензии бюро по демократическим институтам не так уж хорошо аргументированы. 

Даже если избирательные практики США могут показаться в чем-то устаревшими, следует понимать, что за ними стоит история. При принятии федеральной конституции в США было определено, какие именно полномочия штаты передают центральному правительству. Право на введение единообразной избирательной системы в список переданных в центр полномочий не вошло.

«Конечно, эти особенности американской избирательной системы не соответствуют тому, что является привычным для стран Западной Европы. Но уж кого-кого, а самих американцев это не волнует. Все же, с точки зрения рядовых американцев, весь мир — это задворки США. Если человек из такой уважаемой организации, как Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, всего этого не знает — значит, незачем ему лезть туда, куда не следует. Со своей стороны, я склонен согласиться с тем, что американские избирательные обычаи являются достаточно странными с европейской точки зрения. Тем не менее, зная происхождение этих обычаев, я вынужден признать, что как-то принципиально реформировать и обновить их невозможно. Или же, по крайней мере, это невозможно сделать в ближайшем будущем», — подводит итог Анатолий Вассерман.

комментарии
Иван Верихов
#дональд трамп #анатолий вассерман #михаэль линк
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