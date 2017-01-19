Аркадий Ротенберг рассказал о планах ФХР на 2017 год

Москва, 19 января. Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг рассказал журналистам, какие главные цели и задачи ставит перед собой ФХР в этом году.

По мнению Ротенберга, главным событием 2017 года должен стать чемпионат мира по хоккею в Германии и Франции. «Во всех соревнованиях будем ставить одну задачу — занять первое место…Грядущий чемпионат мира не является исключением — мы едем бороться за золото», — подчеркнул он в интервью газете «Известия».

Председатель правления ФХР добавил, что организация помимо выступления национальных команд не меньше внимания уделяет развитию спорта внутри страны. В настоящее время федерация выполняет ряд задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, а именно организует строительство крытых катков при федеральных университетах, создает студенческую лигу, работает над внедрением критериев единой оценки спортивных школ и т.п.

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