Кремль уличил Обаму во лжи: РФ готова обсуждать ядерное разоружение

Москва, 19 января. Российские власти опровергли недавнее заявление президента США Барака Обамы, который обвинил Москву в отказе обсуждать вопросы ядерного разоружения. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.

«Мы не можем согласиться с таким заявлением господина Обамы. Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения, он не может быть диспропорциональным, он не может и не должен вести к нарушению ядерного паритета», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Москва всегда придерживалась твердой позиции в вопросе ядерного паритета, и в США об этом знают.

Напомним, что уходящий президент США Барак Обама, выступая на своей последней пресс-конференции, заявил, что Вашингтон приветствует любые переговоры по ядерному разоружению, однако Москва отказывается принимать в них участие. В то же время, как передает «Национальная служба новостей», Обама призвал начать развивать конструктивные отношения с Россией.