Песков опроверг информацию о скорых контактах Кремля с Трампом

Москва, 19 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о скорых контактах Москвы со вступающим в должность президента США Дональдом Трампом.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что якобы были запланированы контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом, который завтра официально вступает в президентскую должность. «Не запланировано никаких контактов», — опроверг эти сообщения Песков. Напомним, что ранее представитель Кремля заявлял, что Трамп демонстрирует желание для диалога с Москвой, поэтому неважно, на какой площадке состоится встреча президентов.











