ИГИЛ обещает отомстить российскому комику за шутку о Коране

Москва, 19 января. Сторонники исламистской террористической группировки «Исламское государство» в Интернете объявили охоту на российского блогера и комика Илью Мэддисона, который посмел записать юмористический видеоролик, в котором фигурирует Коран — священная для всех мусульман книга.

Сторонников радикального ислама разозлил видеоролик, в котором Илья Мэддисон пошутил по поводу похода в туалет с Кораном. В ролике Мэддисон оказывается в туалете с бумажным Кораном и без туалетной бумаги. Продемонстрировав зрителям, что он, может быть, готов использовать страницы священной книги в качестве туалетной бумаги, он предпочитает использовать носок. После чего кладет тот же носок в Коран в качестве закладки.

Этот видеоролик стал поводом для вспышки гнева и угроз в одном из чатов Telegram, принадлежащих сторонникам ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда). Разгоряченные интернет-исламисты на разных языках сыплют угрозами и обещают найти Мэддисона, который, как они предполагают, живет в Москве или Петербурге и убить его.